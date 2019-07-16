شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت بعض المواقع الاجنبية على أول صورة مسربة من داخل كواليس تصوير المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones، والتى تظهر فيها الممثلة العالمية نعومى واتس.

وفى تصريح مسبق للمؤلف جورج مارتن لصحيفة Entertainment Weekly، أكد إن المسلسل الجديد سيسرد تاريخ عائلة الستارك وبداية تأسيسها، كما سيشهد تواجد الوايت ووكر والموتى السائرين، بالإضافة إلى تواجد الذئاب والماموس فى الحبكة الدرامية التى ستسرد تفاصيل ما قبل مسلسل GOT.

وأسدل الستارعلى مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.