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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الخليج نبيل شعيل يطرح ميني ألبوم بعنوان " أفارق" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح نجم الخليج نبيل شعيل ميني ألبوم جديد بعنوان "أفارق" يتضمن ثلاث أعمال غنائية، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء في السعودية والوطن العربي ومن أبرزهم الشاعرالأمير بدربن عبد المحسن بأغنية "أفارق" ثم الشاعرالغنائي الأميرعبد الله بن سعد بن عبد العزيز في أغنية "عزة النفس" والشاعر الغنائي أحمد الصانع في أغنية "نعم ممكن" .
فيما قام بالألحان كلا من: الفنان عصام كمال في أغنية "أفارق" والملحن أدهم القفاري في أغنية "عزة النفس" ومع الملحن الفنان المتجدد فايزالسعيد في أغنية "نعم ممكن".
الفنان نبيل شعيل شارك مؤخراً في عدة حفلات وبرامج تلفزيونية على الصعيد الوطن العربي.
أغنية نعم ممكن
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