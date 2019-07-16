صور.. محمد رفاعى فى اسطنبول لوضع اللمسات الأخيرة لأغنية "أنا عندى حبيب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حاليا الشاعر محمد رفاعي في اسطنبول لوضع اللمسات النهائية لأغنية انا عندي حبيب للمطربة روان عليان، من كلماته وألحانه وتوزيع صوات ايدوجان، وتتواجد روان حاليا في بيروت مع المخرج فادي حداد استعدادا لتصويرالأغنية على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها على عدد من القنوات الفضائية وننشر عدد من الصور أثناء تسجيل الأغنية. Advertisements

الشاعر محمد رفاعي (1) يذكر أن روان عليان مطربة مصرية فلسطينية شاركت فى الموسم الرابع من برنامج المسابقات الشهير "أراب أيدول" عام 2016، وقدمت الأغنية الوطنية "تاريخ وحاضر" بالاشتراك مع المطرب محمد حسن، وكلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع طارق عبد الجابر، وإخراج بتول عرفة.

الشاعر محمد رفاعي (2)



الشاعر محمد رفاعي (3)

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