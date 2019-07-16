شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة لايتن عامر في 3 ثانوي." من يوم ما أتولدت و شكلى متغيرش " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بصورة قديمة لها فى سن المراهقة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيها متغزلين فيها، خاصة أن ملامح وجهها لم تتغير منذ زمن . وكتبت "آيتن"، على الصورة قائلة: "من يوم ما اتولدت وانا تقريبا شكلى متغيرش خالص الصورة دى وأنا فى تالتة ثانوي". وخاضت آيتن عامر، سباق دراما رمضان الماضي من خلال مسلسلين هما "ابن أصول" للفنان حمادة هلال و "طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر.

آيتن عامر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صورة لايتن عامر في 3 ثانوي." من يوم ما أتولدت و شكلى متغيرش " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.