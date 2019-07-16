شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المخرج العالمى جون كراسينسكى، صورة من أول يوم تصوير للجزء الجديد من فيلم الرعب الشهير A Quiet Place، عبر حسابه الشخصى، بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى، والمقرر عرضه منتصف العام المقبل.

فيلم الرعب A Quiet Place تدور أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها، الذى لا يهتم بالمشاعر ويضع دوماً نصب عينيه حماية عائلته والحفاظ عليهم، ويتناسى دوماً معاناته.

الفيلم من بطولة إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى وجون كراسينسكى وإخراج جون كراسينسكى، وانطلق الفيلم فى دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز موزع أفلام شركة يونيفرسال بيكتشرز.