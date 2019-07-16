شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق والجنازة من مسجد السيدة نفيسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل زوجة الفنان رشوان توفيق ووالدة الإعلامية هبة رشوان، بعد صراع طويل مع المرض، وستقام الجنازة بعد صلاة العصر فى مسجد السيدة نفسية، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن مكان تلقى العزاء.

يذكر آن أخر أعمال رشوان توفيق مسلسل "سلسال الدم الجزء 4"، من تأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال، ويشارك فى الجزء الرابع كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة.

إلى جانب أبطال نجوم المسلسل الأساسيين عبلة كامل، ورياض الخولى، ومنة فضالى، وراندا البحيرى، وإيناس عز الدين، وحسام الجندى، ورامى وحيد، ومحمد حسنى، ونرمين ماهر، وأميرة هانى، وضياء عبد الخالق، ورشوان توفيق، وأشرف طلبة، وهادى الجيار، وماجد الشريف، وأميرة نايف، وحسن العدل، وأحمد إبراهيم.