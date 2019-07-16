شكرا لقرائتكم خبر عن على السطوح.. بيونسيه بإطلالة مثيرة في لندن بتوقيع "Cong Tri" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة العالمية بيونسيه الجدل نحوها خلال الفترة الماضية بإطلالاتها المذهلة خلال العروض الخاصة لفيلمها " the lion king "إضافة إلى الحفلات والسهرات التي حضرتها .

نشرت بيونسيه البالغة من العمر ( 37 سنة ) علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير"إنستجرام" عدة صورالتقطتها علي إحدي الاسطح في لندن، وهي ترتدي نفس الفستان الذي حضرت به العرض الأول لفيلمها " the lion king" بلندن، وحمل الفستان ذو التصميم المثير الذي ارتديته بيونسيه توقيع دار أزياء " Cong Tri " .

و استطاعت بيونسيه أن تحصد ما يقرب من 2 مليون likes علي " إنستجرام " بصورها خلال 4 ساعات فقط .



بيونسيه



بيونسيه



بيونسيه



بيونسيه تستعرض مجوهراتها