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شكرا لقرائتكم خبر عن على السطوح.. بيونسيه بإطلالة مثيرة في لندن بتوقيع "Cong Tri" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة العالمية بيونسيه الجدل نحوها خلال الفترة الماضية بإطلالاتها المذهلة خلال العروض الخاصة لفيلمها " the lion king "إضافة إلى الحفلات والسهرات التي حضرتها .
نشرت بيونسيه البالغة من العمر ( 37 سنة ) علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير"إنستجرام" عدة صورالتقطتها علي إحدي الاسطح في لندن، وهي ترتدي نفس الفستان الذي حضرت به العرض الأول لفيلمها " the lion king" بلندن، وحمل الفستان ذو التصميم المثير الذي ارتديته بيونسيه توقيع دار أزياء " Cong Tri " .
و استطاعت بيونسيه أن تحصد ما يقرب من 2 مليون likes علي " إنستجرام " بصورها خلال 4 ساعات فقط .
بيونسيه
بيونسيه
بيونسيه
بيونسيه تستعرض مجوهراتها
بيونسيه
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