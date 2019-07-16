‪ خاص.. كواليس أغنية تريند".. وسر الإشارة لـ"حمو بيكا" في الكليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

إهداءً لمطربي التسعينيات قدم المطرب موسى كليب أحدث أغانيه "تريند"، الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد طرحها بثلاثة أيام.

وعن كواليس تقديم كليب الأغنية الذي كتب بمقدمته: "إهداء إلى كل فنان أثرى بفنه وجداننا".

وقال المنتج المنفذ طارق الأحمدي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بعد النجاح الذي حققه موسى بأغنيته السابقة (بابا نويل)، كنا نبحث عن فكرة لعمل مختلف في حب الموسيقى والغناء في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وبالبداية فكرنا في أن يكون عنوانها لكلمة شائعة، وكان هناك مقترحات بأن تكون هاشتاج، لكن (تريند) أبسط وأخف بنطقها، وبالتشاور مع الملحن محمد النادي، قرأنا العديد من كلمات الأغاني المعبرة عن الفكرة والمعاني التي تقدمها، حتى تم الاستقرار على ما كتبه الشاعر محمود عبدالله".

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ويكمل: "في البداية كنا نفكر أن يضم الكليب موسى والفنان حميد الشاعري بحكم ما له من تأثير في موسيقى وأغاني التسعينيات، ولكن عوضنا ذلك بالفيديو الجميل الخاص بعيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق، وتواجد به نخبة من رموز الفترة".

وفيما يخص الإشارة لمغني المهرجانات "حمو بيكا" بالكليب، يقول الأحمدي: "ما يميز موسى إنه متفاهم للغاية، حتى إنه بالبداية كان متخوفًا لأسباب قانونية من الإشارة إلى مغني المهرجانات، لكن فيما بعد اقتنع بوجهة نظري ووافق".

"تريند" من كلمات محمود عبد الله وألحان محمد النادي، وتوزيع وميكس وماستر توما، وقام بإخراج الكليب حسين السيد، ومنتج منفذ طارق الأحمدي.