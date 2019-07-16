رانيا ياسين عن ضعف إيرادات "بورصة مصر": المنتج وحده لديه التفسير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

رفع شركات التوزيع السينمائي فيلم "قهوة بورصة مصر" من دور العرض السينمائي، بعد أسبوعين من طرحه، لضعف الإيرادات التي حققها الفيلم، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وقالت رانيا محمود ياسين، في تصريحات خاصة لمصراوي: "إنها ليس لديها أي معلومات عن سبب رفع فيلمها قهوة بورصة مصر، من دور العرض السينمائية".

وأضافت أنها "ليس لديها خبرة في مجال الإنتاج أو التسويق، وموضوع رفع الفيلم من السينما يخص الجهة المنتجة، ومن يستطيع كشف السبب هو منتج العمل لأنه سوف يوضح الأمر بشكل أفضل ".

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وعن ضعف إيرادات الفيلم أوضحت: " لا أجيد لغة الأرقام، ولكن أجيد لغة الفن، وأستطيع أن أتحدث عن الفيلم من الجانب الفني فقط، فهو عمل جيد جدا ويعبر عن طبقات مختلفة من المجتمع المصري، ويناقش مجموعة من المشاكل التي تمس المجتمع".

وِأشارت إلى أن فيلم "قهوة بورصة مصر" حقق ردود أفعال إيجابية، في السينما العربية، وحقق نجاحات كبيرة جدا، ونفدت التذاكر في أغلب الدول التي عرض فيها بالخارج.

واستطردت: "نجاح الفيلم في الخارج يجعلنا نفكر في أن ضعف الإيرادات من الممكن أن يكون سبب انشغال الجمهور ببطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر، وتركيز الجمهور في الكرة بشكل كبير، خلال هذا الفترة

"قهوة بورصة مصر" بطولة علاء مرسي، ورانيا محمود ياسين، وحسن حسني، وأحمد صيام، ولطفي لبيب، ومحمد جمعة، ومحمد لطفي، ومن إخراج أحمد نور.