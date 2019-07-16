أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده بطريقة كوميدية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
احتفل الفنان أحمد السعدني، بعيد ميلاده اليوم الثلاثاء 16 يوليو، بطريقة كوميدية عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر السعدني الصغير صورة مركبة له علي جسم طفل، وعلق قائلاً: "ايوه انا عندي سنة حد عنده اعتراض".
وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة السعدني بعيد ميلاده عبر صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل منهم أمير كرارة وإيمي سالم وهنادي مهني، وهند صبري.
يذكر أن آخر أعمال السعدني هو مسلسل زي الشمس، في رمضان الماضي، من بطولة دينا الشربيني وأحمد داود وريهام عبد الغفور وإخراج سامح عبد العزيز.
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