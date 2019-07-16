8 أغسطس.. "نتفليكس" تطرح "دولار" لعادل كرم وأمل بوشوشة على منصتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت Netflix عن استحواذها على مسلسل "دولار" وهو مسلسل درامي اجتماعي تشويقي، ليكون أحدث الإضافات لمسلسلات Netflix الأصلية، وسيتم عرضه حصريًا على منصتها، وهو من بطولة الفنان عادل كرم والفنانة أمل بوشوشة.

تدور أحداث المسلسل حول فكرة تسويقية لافتتاح بنك جديد في لبنان، وقيمة الفكرة مليون دولار أمريكي. إلا أن صاحب الفكرة طارق (عادل كرم)، أحد العقول المبدعة في عالم الإعلانات، لا يودّ مشاركتها سوى مع المدير التنفيذي لدى البنك. تشعر زينة (أمل بوشوشة)، مديرة مالية شابة وذكية في هذا البنك، بأن هناك أمرًا غير طبيعي، ولكن هل ستتمكن من حلّ اللغز قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة؟

مسلسل "دولار" بأنه إنتاج شرق أوسطي بأكمله، بالإضافة إلى طاقم التمثيل العربي، فهو من تأليف هشام هلال ومن إنتاج شركة "سيدرز آرت برودكشن - صبّاح أخوان" الرائدة في الشرق الأوسط ومن إخراج سامر برقاوي.

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وينضم مسلسل دولار وهو دراما اجتماعية تشويقية مليئة بالإثارة، إلى قائمة أعمال نتفليكس العربية المتنوعة، إذ يمثل نموذجاً جديداً من الدراما العربية والتي تسعى لاستقطاب فئة جديدة من الجمهور العربي الشاب من خلال ١٠ - ١٥ حلقة. ويمثل دولار عودة الفنان المترشح لجائزة الأوسكار عادل كرم إلى Netflix من خلال عمل درامي يشاركه فيه الفنانة المتألقة أمل بوشوشة.

ومن جانبه قال سامر برقاوي: "أنا متحمس جداً للتعاون مع Netflixفي مسلسلنا الجديد دولار، ونأمل ان ينال المسلسل إعجاب المشاهدين من حول العالم عبر منصة Netflix العالمية".

يشار إلى أن مسلسل "دولار" سيكون متاح عالمياً على منصةNetflix اعتبارًا من 8 أغسطس 2019، بالترجمة إلى أكثر من ٢٠ لغة لمشتركي Netflix في ١٩٠ دولة حول العالم.