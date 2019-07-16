علي ربيع يتفاعل مع هاشتاج "فخر العرب الحقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تفاعل الفنان علي ربيع، عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مع هاشتاج "فخر العرب الحقيقي". ونشر "ربيع" صورة للاعب المصري محمد صلاح، وعلق: "محمد صلاح، فخر العرب". Advertisements وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج "فخر العرب الحقيقي"، وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاج. يذكر أن آخر أعمال علي ربيع، مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته صابرين، سهر الصايغ.

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