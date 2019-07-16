رامي عياش يعلق على قرار ملك المغرب بمنع رجال الدين من السياسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أشاد المطرب رامي عياش بقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس منع رجال الدين من ممارسة السياسة في المغرب وكتب عياش- عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: "كم يحتاج الشرق إلى مثل هذه الخطوات المتقدمة لإصلاح دولنا العربية". Advertisements وتابع: "فصل الدين عن الدولة خطوة أساسية تضمن تقدم وإصلاح الدول، وتحمي الدين والكرامة الإنسانية.. تحية إلى ملك المغرب محمد السادس على هذه الخطوة المتقدمة والجريئة". يذكر أن رامي عياش طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "سكاكر السكر"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، بمشاركة الفنانة فيفي عبده.

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