“مالمو السينمائي" يعلن أسماء المشاريع المتنافسة في سوق ومنتدى دورته المُقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت الدورة الخامسة من سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية، جسر الإنتاج المشترك للأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة والقصيرة، أكثر من 54 مشروعًا من الدول العربية والسويد وشمال أوروبا متقدمة إلى منح مرحلة التطوير و45 مشروعًا متقدمة إلى منح مرحلة ما بعد الإنتاج مجمل المشاريع المقدمة 99 مشروعًا.

وأكد المهرجان في بيان صحفي أن عملية المفاضلة بين المشروعات المتقدمة مرت بصعوبة بالغة، وأضاف "كان الكثير منها حقًا جادًا ومثيرًا. لكن تم الحسم في المراحل النهائية بعد مناقشات مستفيضة بين لجان اختيار المشروعات ومدير المهرجان. ويفخر مهرجان مالمو للسينما العربية اليوم بالإعلان عن المشروعات والأفلام التي ستتنافس للحصول على منح مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج:

المشروعات التي تنافس على منح مرحلة التطوير في سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية

الأفلام الروائية الطويلة:

- من مصر: في الجون، انتاج: صفي الدين محمود، والمنتج السويدي: شاكر تحرير، إخراج: تامر عشري.

- من لبنان: هنا ولا تراني إنتاج نرمين حداد، المنتج السويدي: دايفيد هرديز، إخراج: فيروز سرحال.

- من لبنان: كوميديا؛ المنتج العربي: ميريام ساسين، المنتج السويدي: أوليفر جوربيلون، إخراج: ميريام الحاج.

- من الأردن: لكي يتنفس البحر؛ المنتج العربي: علاء الأسعد، المنتج السويدي: هيلين جرانكفيست، إخراج: زين دريعي.

- من تونس: أمومة؛ المنتج العربي: سارة بن حسن، المنتج السويدي: فريدا مارتنسن، إخراج، ميريام جعبر.

الأفلام الوثائقية الطويلة

- من مصر: إيثيل؛ المنتج السويدي: كريستر نيلسون، إخراج، محمد صيام.

- من فلسطين: البحث عن سعدة؛ المنتج العربي: رشيد مشهراوي، المنتج السويدي: ليندا مطاوع، إخراج: عرين عمري.

- من لبنان: يوم الغضب: قصص من طرابلس؛ المنتج العربي: جنان داغر، المنتج السويدي: صوفيا رشميس، إخراج: رانيا الرافعي.

الأفلام القصيرة

- من السويد: حبيب والحرامي؛ المنتج والمخرج: نورس صقر.

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- من السويد: العشاء الأخير؛ المنتج: إياد كامل عيد، إخراج: وسيم قشلان.

- من السويد: سيرة شخصية؛ المنتج والمخرج: باسم نبهان.

- من السويد: القمع؛ المنتج العربي: عبد الرحمن لطفي، إخراج: مايك مالاجاليان.

- من الدنمارك: فتاة المرآة؛ المنتج: محمد مصطفى التايب، إخراج: محمد توفيق.

مرحلة ما بعد الإنتاج في سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية الأفلام التي تنافس في الأفلام الروائية الطويلة

- إنتاج مشترك مغربي - فرنسي: ميكا؛ إنتاج: لمياء الشرايبي، إخراج: إسماعيل فروخي.

- من المغرب: من أجل القضية؛ إنتاج: حسن بنجلون ورشيدة السعدي، إخراج: حسن بنجلون.

- من المغرب: نساء الجناح "ج"؛ إنتاج: رشيدة السعدي، إخراج: محمد نظيف

- من تونس: قبل ما يفوت الفوت؛ إنتاج: محمد علي بن حمراء، إخراج: مجدي لخضر

- من لبنان: قلتلك خلص؛ إنتاج: إيلي خليفة، نيكولاس خباز، ومحمود كرك، إخراج: إيلي خليفة

الأفلام الوثائقية الطويلة

- من المغرب: المعلقات؛ إنتاج كريم أيتونة، إخراج: مريم عدو.

- إنتاج مشترك جزائري - فرنسي: جزائرهم؛ إنتاج: ماري بالدوكي، إخراج: لينا سوالم

- من مصر: وقت إضافي؛ إنتاج: إسلام مصباح، إخراج: علاء مصباح.

إنتاج مشترك أردني - مصري: كباتن الزعتري؛ إنتاج: دينا إمام، إخراج: علي العربي.

يدعو "مالمو السينمائي" ممثلين عن المشروعات الـ 22 المختارة، وذلك لحضور سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية (في الفترة من 5-8 أكتوبر). حيث سيقوم ممثلي مشاريع الأفلام بعرض مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم المشكلة من خبراء الصناعة السينمائية، تُعقد الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية في الفترة من 4-8 أكتوبر 2019.