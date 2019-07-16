هل تعود شيرين عبدالوهاب للجنة تحكيم “ذا فويس”؟

تفضّل شاشة “إم بي سي” أن تدرس كل الخطوات بشكل سري بعيدًا عن الإعلام، لكن مع بدء التحضيرات لتصوير البرامج الثلاثة “ذا فويس” و”ذا فويس كيدز” و”ذا فويس سينيور” الموجهة لمن هم فوق الـ 60 عامًا، بدأ تداول أسماء اللجان التي يتم تشكيلها. والأكيد أن اللجان سيطرأ عليها تغييرات في أسمائها، وهذه الخطوة ليست جديدة بل مطلوبة لإحداث بعض الحركة والتشويق بالعمل التلفزيوني. وبخصوص لجنة تحكيم “ذا فويس” الموجه للشباب، أشارت معلومات صحفية إلى أن لائحة الأسماء تضم كلًا من راغب علامة وشيرين عبدالوهاب وأحلام، ولم يتضح بعد اسم النجم الرابع.

ومن الواضح أن الفنانة اللبنانية إليسا ستكون خارج اللجنة هذا الموسم، حيث تتجه مؤخرًا نحو الانسحاب بعدما شاركت في العديد من البرامج التي تبحث عن المواهب آخرها “ذا فويس”، والتي انضمت إليه إثر إنسحاب زميلتها النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، لكن الأخيرة تفكر في العودة للعمل بعد فترة إجازة طويلة. أما بالنسبة للفنانة الإماراتية أحلام، فهي بمثابة عنصر ثابت في برامج اكتشاب المواهب التي تقدمها “إم بي سي”، فهي مادة دسمة للصحافة والإعلام، بالإضافة لكونها مثيرة للجدل. لكن اللافت في الأمر هو وضع اسم الفنان اللبناني راغب علامة على لائحة الأسماء المطلوبة لـ”ذا فويس” بعد فترة انقطاع عن الشاشة، خصوصا أنه يكون بذلك إلى جانب أحلام، وهنا قد يتذكر المتابعون المشادات الكلامية والحرب التي كانت دائرة بين الفنان اللبناني وزميلته الإماراتية، وقيل وقتها بأنّها أحد أسباب انسحاب راغب علامة سابقًا من “أراب آيدول”، وكان من أحد الإشكالات الحاصلة هو الاختلاف على من هو رئيس اللجنة. والسؤال هُنا، هل سيكون المشاهد مع جولة جديدة من التشويق بعلاقة أحلام وراغب علامة المثيرة للجدل، والمليئة بالمشادات الكلامية، وهل هذه خطة “إم بي سي” لجذب المزيد من المتابعين.