شاركت ملكة جمال بدينات العرب ، جيسيكا صهيون، متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من صور حفل زفافها وتمنيات والدها لها بهذه المناسبة. وعقد حفل زفاف جيسيكا صهيون يوم الأحد 14 يوليو الجاري ، وأكثر ما أثّر بجيسيكا تمنيات والدها لها بهذه المناسبة حيث قال لها: “أتمنى أن يكون زوجك صديقك وتكوني صديقته وتتمكنا من إكمال أيامكما، التي أتمنى أن تكون جميلة. إنشالله يكون المشوار حلو. وتكونان سعيدين ونرى أحفادكما”.يذكر أن شهرة صهيون بدأت بعد فوزها بلقب “ملكة جميلات بدينات العرب” للعام 2014. وبعد فترة فقدت نحو 41 كيلوغراما من وزنها. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: شاهد حفل زفاف ملكة جمال بدينات العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.