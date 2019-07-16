نشر الفنان رامي صبري مجموعة من الصور أثناء إحياءه لإحدى حفلات الزفاف في القاهرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق رامي على الصور قائلاً:"من الليلة الماضيةفي فندق الماسة".
يذكر أن رامي يتسعد في الفترة المقبلة لطرح ألبومه الصيفي الجديد الذي أصدر منه أغنيتين "أنا بابا، حاول تنساني" على موقع
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رامي صبري في أحدث ظهور له قبل صدور ألبومه "فارق معاك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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