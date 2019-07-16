بالصور.. رامي صبري في أحدث ظهور له قبل صدور ألبومه "فارق معاك"

نشر الفنان رامي صبري مجموعة من الصور أثناء إحياءه لإحدى حفلات الزفاف في القاهرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق رامي على الصور قائلاً:"من الليلة الماضية

في فندق الماسة".

يذكر أن رامي يتسعد في الفترة المقبلة لطرح ألبومه الصيفي الجديد الذي أصدر منه أغنيتين "أنا بابا، حاول تنساني" على موقع

Advertisements

الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصدا أكثر من مليون مشاهدة، ويأتي الألبوم الجديد بعد مرور عامين على آخر ألبوماته "الراجل" الذي طرح في صيف 2017.