حماقي يعود إلى جمهوره المصري في الساحل الشمالي

بعد عدة جولات غنائية بارزة في نجاحها في السعودية، يعود الفنان محمد حماقي إلى جمهوره في مصر في أولى حفلاته الصيفية في الساحل الشمالي.

من المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 26 يوليو، على أرض "بو أيلاندز"

في منطقة سيدي عبد الرحمن التي تقع على طريق مرسى مطروح إسكندرية الصحراوي.

يذكر أن حماقي قد أحيا مؤخراً عدة حفلات غنائية ضخمة في مدينتي جدة والدمام في

المملكة العربية السعودية، والتي اتصفت بالحضور الضخم والتفاعل المميز مع ماقدمه من باقة غنائية من ألبومه الجديد "كل يوم من ده" ومنها" ياستّار، واعمل ايه، م البداية، قدام الناس" بالإضافة إلى بعض من أغنيات ألبوماته السابقة "نفسي أبقى جنبه، أجمل يوم، مابلاش، أحلى حاجة فيكي، واحدة واحدة".