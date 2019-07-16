بالصور.. "المتفائل" أولي تجارب إسلام إمام على القومي

يواصل المخرج إسلام إمام بروفاته النهائية للعرض المسرحي " المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح استعدادا لافتتاح العرض على المسرح القومي بالعتبة خلال الأيام القليلة القادمة.



وعن أسباب اختيار إسلام إمام لرواية "كانديد" المأخوذ عنها العرض، أكد أن ذلك يرجع لعدة أسباب، أهمها أنها رواية عالمية لم تقدم في مصر من قبل، رغم تقديمها عدة مرات في أوروبا كعروض مسرح موسيقي، فهو نص لم يتطرق إليه أحد، بالإضافة إلى موضوع الرواية المميز، حيث تتحدث عن خروج الشخص من مكان ضيق إلي عالم واسع

ليكتشف حياة مختلفة تماما عما علمه له أستاذه وأهله.



وعن إخراجه عرض لفرقة بحجم ومكانة فريق المسرح القومي يقول إسلام إمام إن الإخراج على خشبة القومي تأخر كثيرا خاصة أنه في عام ٢٠١٤ كان هناك اتفاقات على تقديم مسرحية من إخراجه ولكن وقتها تداخلت المواعيد مع سفره بصحبة عمل فني خارج مصر، ولهذا تأخرت أولي تجاربه على القومي لمدة ٥ سنوات، ولكنه عاد هذه المرة برواية أضخم وأكبر وأهم، وفي النهاية وجه

إمام، الشكر للفنان إسماعيل مختار على دعمه الشديد وإصراره على تقديم هذه التجربة.عرض "المتفائل " بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أغانى طارق على، عن روايه للكاتب كانديد فولتير، إخراج إسلام إمام .يذكر أن المخرج إسلام إمام، بدأ مشواره مع البيت الفني للمسرح عام ٢٠٠١، حيث قدم عدد من العروض أبرزها " رجالة و ستات" ، "اللي بنى مصر" ، " رحلة حنظلة "، "محاكمة غانم سعيد"، " تحب تموت إزاي"، و غيرهم من العروض الناجحة.