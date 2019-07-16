كاظم الساهر يلتقي جمهوره في عمان

يستعد القيصر كاظم الساهر، لإحياء حفلين غنائيين في العاصمة الأردنية عمان، ضمن جولاته الغنائية الصيفية. ويقام الحفل على مدار يومين متتاليين، هما الخميس 8 أغسطس، والجمعة 9 أغسطس. وفي نفس السياق، يشارك كاظم بحفل غنائي في مدينة جدة بالسعودية غداً الأربعاء الموافق 17 يوليو، وذلك على المسرح الرئيسي في الواجهة البحرية.

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