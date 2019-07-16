نجوى كرم تشارك في مهرجان فحيص الأردني

تحيى الفنانة نجوى كرم حفلاً غنائياً في مدينة الفحيص الأردنية ضمن فعاليات مهرجان الفحيص الغنائي.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 16 أغسطس، على المسرح الرئيسي في "دير

الروم الأرثوذكس"، على أن يبدأ في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

يذكر أن مهرجان الفحيص من الفعاليات الأردنية المهمة التي تسعى إلى

الحفاظ على التراث الأردني وتقديم الفن الإبداعي في شتى أنواعه في الموسيقى والغناء والشعر ، ويتضمن المهرجان في دورته الـ27 عددا من نجوم الغناء الأردني والعربي أبرزهم" ناصيف زيتون، ملحم زين، وليد توفيق، صابر الرباعي، مارسيل خليفة".