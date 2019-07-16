عاصي الحلاني يحيي حفل غنائي في اليونان

يستعد الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفلاً غنائياً في مدينة قبرص اليونانية، وذلك ضمن جولاته الغنائية الصيفية.

يقام الحفل يوم السبت الموافق 3 أغسطس، في إحدى الفنادق

الكبرى في قبرص.

يذكر ان عاصي يستعد لحفل آخر في لندن في أغسطس المقبل، وسط حالة من النشاط

الفني الصيفي المكثف التي يعيشها مع جمهوره هذا العام، بالإضافة إلى النشاط الغنائي حيث أصدر مؤخراً أغنية "اضحكي" التي حصلت على أكثر من 2 مليون مشاهدة عند طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".