وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، زوجة الفنان رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان، وذلك بعد صراع طويل مع المرض،

ومن المقرر أن تقام الجنازة بعد صلاة العصر فى مسجد السيدة نفسية.

يذكر أن الفنان رشوان توفيق كان قدم للتلفزيون جميع الأدوار، منها الشرير والكوميدي والصعيدي والاجتماعى والديني، حتى أنه احتكر الأدوار الدينية في مسلسلات رمضان في فترة من الفترات.