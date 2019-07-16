رحلت عن عالمنا، منذ قليل، زوجة الفنان رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان، وذلك بعد صراع طويل مع المرض،ومن المقرر أن تقام الجنازة بعد صلاة العصر فى مسجد السيدة نفسية.
يذكر أن الفنان رشوان توفيق كان قدم للتلفزيون جميع الأدوار، منها الشرير والكوميدي والصعيدي والاجتماعى والديني، حتى أنه احتكر الأدوار الدينية في مسلسلات رمضان في فترة من الفترات.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.