"أطول واحد فينا".. هكذا هنأ أمير كرارة السعدني في عيد ميلاده

نشر الفنان أمير كرارة صورة جمعته وصديقه الفنان أحمد السعدني، وهنأه بعيد ميلاده الأربعين، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر كرارة في الصورة إلى جانب السعدني الذي كان أكثر

طولًا منه ولكن بشكل غير ملحوظ، إلا أن ذلك لم يمنعه من الإشارة إلى طوله، فعلق قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا راجل يا طيب.. يا أطول واحد فينا".يذكر أن فيلم "كازبلانكا"، هو آخر أعمال أمير كرارة السينمائية، الذي يقوم ببطولته إلى جانب كل من: غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.