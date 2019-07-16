كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 03:52 مساءً - بعد ان انتشرت اخبار حول عودة الموزع الموسيقي احمد ابراهيم الى زوجته الاولى ياسمين عيسى وازالة الفنانة أنغام رسالة زوجها الرومانسية عن حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، حسمت أنغام الجدل حول توتر علاقتها الزوجية فنشرت صورة لها معه من حفل الفنان محمد حماقي في جدة الذي حضراه سويا، وعلقت عليها كاتبة: “لا أحب صور الـSelfie، ولكني أحببت هذه الصورة لأن يده على كتفي مثلما هو دائما يده على كتفي وساندني”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودته لزوجته الأولى.. أنغام تحسم موضوع علاقتها بأحمد ابراهيم بسيلفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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