بعد عودته لزوجته الأولى.. أنغام تحسم موضوع علاقتها بأحمد ابراهيم بسيلفي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 03:52 مساءً - بعد ان انتشرت اخبار حول عودة الموزع الموسيقي احمد ابراهيم الى زوجته الاولى ياسمين عيسى وازالة الفنانة ​أنغام​ رسالة زوجها الرومانسية عن حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، حسمت أنغام الجدل حول توتر علاقتها الزوجية فنشرت صورة لها معه من حفل الفنان ​محمد حماقي​ في جدة الذي حضراه سويا، وعلقت عليها كاتبة: “لا أحب صور الـSelfie، ولكني أحببت هذه الصورة لأن يده على كتفي مثلما هو دائما يده على كتفي وساندني”.