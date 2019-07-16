زلزال قوي يضرب جزيرة بالي في إندونيسيا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 03:52 مساءً - أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الزلازل والبراكين اليوم الثلاثاء أن زلزالا تحت البحر بلغت قوته 6.1 درجة قد ضرب جنوبي جزيرة بالي السياحية الإندونيسية . وقالت الوكالة أن مركز الزلزال وقع على بعد 102 كيلومتر جنوب غربي دينباسار في بالي وعلى عمق مئة كيلومتر . وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن قوة الزلزال لن تتسبب في وقوع تسونامي . Advertisements وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الزلزال بشدة بلغت 5.7 درجة . وقال سياح في بالي إنهم شعروا بقوة الهزة في فنادقهم لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار .

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