وفاة زوجة رشوان توفيق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت زوجة الفنان المصري رشوان توفيق ووالدة الإعلامية هبة رشوان، الثلاثاء 16 يوليو، وذلك بعد صراع مع المرض.

الإعلامية هبة رشوان أعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، بقولها: “البقاء لله رحلت والدتي..ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته”.

الإعلامية أعلنت موعد جنازة والدتها، حيث قالت: “الجنازة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بعد صلاة العصر إن شاء الله.. نسألكم الدعاء”.

يذكر أنه كانت قد ظهرت مؤخرا صورة نادرة تجمع الفنان رشوان توفيق مع زوجته الراحلة من فترة شبابهما، وقد تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

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توفيت زوجة الفنان المصري رشوان توفيق ووالدة الإعلامية هبة رشوان، الثلاثاء 16 يوليو، وذلك بعد صراع مع المرض.

الإعلامية هبة رشوان أعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، بقولها: “البقاء لله رحلت والدتي..ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته”.

الإعلامية أعلنت موعد جنازة والدتها، حيث قالت: “الجنازة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بعد صلاة العصر إن شاء الله.. نسألكم الدعاء”.

يذكر أنه قد ظهرت مؤخرا صورة نادرة تجمع الفنان رشوان توفيق مع زوجته الراحل من فترة شبابهما، وقد تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

ورشوان توفيق ممثل مصري من مواليد 24 نوفمبر 1933 لمع في العديد من الأدوار وخاصة في التليفزيون والمسرح، تخرج من معهد الفنون المسرحية والتحق للعمل بالتليفزيون منذ إنشائه، فقد عمل مدير استديو ثم مساعد مخرج حيث عمل مساعد للمخرج كمال أبو العلا في برنامج “من الجاني؟”، ثم تقدم لاختبار المذيعين ونجح ليصبح مذيعا حتى ينطلق من الشاشة إلى مجالات فنية أوسع حيث قدم برنامج شبابي.

وعندما تكونت فرقة مسرح التليفزيون كان من أوائل المنضمين لها وشارك في أول مسرحية وهي “شيء في صدري” إخراج نور الدمرداش، وفي ذلك الوقت تم اسناد إخراج برنامج “من الجانى ؟” له ورغم مشاركاته السينمائية القليلة إلا أنه حصل على جائزة التمثيل دور ثاني لفيلم “جريمة في الحي الهادئ” إخراج حسام الدين مصطفى.

قدم للتليفزيون جميع الأدوار منها الشرير والكوميدي والصعيدي والاجتماعى والديني حتى أنه احتكر الأدوار الدينية في مسلسلات رمضان في فترة من الفترات، وتميز في أدوار الرجل الصعيدي في الضوء الشارد والليل وآخره وفي المسلسلات التاريخية كما في مسلسل سليمان الحلبي.