إياد نصار يحمس جمهوره ببوستر فيلمه الجديد الفيل الأزرق

نشر الفنان إياد نصار صورة لبوستر فيلم الفيل الأزرق 2 من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستغرام" معلقا: "25 يوليو".

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان إياد نصار مع البوستر.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم على موقع "فيسبوك" البوستر الرسمي، والذي ضم كل أبطال العمل، ويظهر فيه الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة نيللي كريم، والفنانة هند صبري بصورتين الأولى تنتمي لوقتنا المعاصر، والثانية لحقبة تاريخية قديمة.

"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، شيرين رضا، إياد نصار، إنتاج "سينرجي فيلم" للمنتج تامر مرسي.

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