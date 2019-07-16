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""الخليج 365"" من بيروت: طرحت المغنية لارا سكندر كليب لأحدث أغنياتها بعنوان "الطابور"، وهي إحدى أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل اسمها. كتبت كلماتها منة القيعي، فيما لحنها وقام بتوزيعها الموسيقي جان ماري رياشي.

والملفت أن "سكندر" أطلت فيها بصورة تشبه موضة الستينيات من القرن الماضي.



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كانت هذه تفاصيل خبر لارا سكندر تعود لموضة الستينيات في "الطابور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.