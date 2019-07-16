شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يروج لفيلم «الفيل الأزرق 2» قبل طرحه بأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان إياد نصار، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام "أفيش" فيلمه الجديد "الفيل الأزرق 2"؛ ليعلن به موعد طرحه في دور العرض، وكتب إياد في تعليقه على الأفيش: فيلم الفيل الأزرق 25 يوليو الحالي.

وتصدر الأفيش أبطال الفيلم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصار والمفاجأة هى ظهور الفنانة شيرين رضا على الأفيش، حيث إنها لم تظهر فى البرومو أو يتم الاعلان عن مشاركتها فى الجزء الثانى، كما ظهر صور لشخصيات مشاركة في العمل منهم تارا عماد.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".



