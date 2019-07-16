شكرا لقرائتكم خبر عن "بالفوطة والشبشب"..هكذا ظهرت جنيفر لوبيز خلال توجهها ل "ماديسون سكوير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت عدسات مصوري " البابارتزي " واحدة من أكثر اللحظات الغريبة للنجمة العالمية جنيفر لوبيز والتي ظهرت وهي تضع" المنشفة "ملفوفة بإحكام علي رأسها وذلك أثناء خروجها من الفندق الذي تقيم فيه وهي متجهه لركوب سيارتها من أجل الذهاب إلى ماديسون سكوير جاردن بعد إعادة جدولة الحفلة الموسيقية بسبب تعتيم مدينة نيويورك يوم السبت الماضي وكان لا بد من إعادة جدولة الحفل لأمس الاثنين.

ظهرت جنيفر لوبيز محاطة بعدد من حراسها الشخصين، وكانت مرتديه ملابس رياضية أنيقة و" شبشب" إضافة إلي نظارة شمسية من مجموعة تصميمات" Quay " وسعرها 45 جنيه استرليني .



جنيفر لوبيز

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جنيفر لوبيز



جنيفر لوبيز



جنيفر لوبيز