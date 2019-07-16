شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبى راشد تحتفل بعيد زواجها الثامن.. وتكشف عن 7 صور نادرة من الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الإعلامية ريا أبى راشد، بعيد زواجها الثامن من زوجها الإيطالي، وكشفت عن عدد من الصور النادرة ليوم زفافها لم تنشرها من قبل.

ونشرت ريا، عبر حسابها على انستجرام، عدداً من الصور النادرة لحفل زفافها الذي أقيم فى ايطاليا، وكتبت على الصور قائلة: "بمناسبة عيد زفافنا الثامن، صور لم انشرها من قبل من عرسي في روما، أنا وفاليريو نحتفل بـ 8 سنوات زواج، نعم أنا ارتديت فستانين فى الفرح".

وتزوجت الإعلامية ريا أبي راشد عام 2011، من رجل الأعمال الإيطالي فاليريو، ورزقت بطفلتها الأولى عام 2016، واختارت لها اسم، لولا.





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