نجم "وادي الذئاب" نجاتي شاشماز في أغرب دعوى طلاق

تتناول الصحافة التركية هذه الايام، خبر الخلافات بين نجم "وادي الذئاب" نجاتي شاشماز وزوجته، بعد أن كان من المقرر أن تعقد جلسة طلاقهما اليوم.

فقد تأجلت الجلسة بسبب غياب القاضي، ما سيتيح للزوجين إعداد المزيد من المرافعات، ليدعم كل منهما موقفه في القضية.

وفي التفاصيل، أن نجاتي يطالب اليوم بتعويضات تبلغ 10 ملايين ليرة تركية من زوجته، كما يطالب بحضانة طفليه، وقد ذكرت الصحافة التركية أن الممثل يتهم زوجته بخيانته.

وفي وقت لم تنشر فيه أية أدلة على خيانة الزوجة، كانت هذه الأخيرة قد فازت في الجلسة الاولى التي عقدت في شهر فبراير الماضي، وحصلت على حضانة ولديه، وعلى تعويض مالي كبير، وعلى نفقة شهرية تبلغ 60 ألف ليرة لها ولطفليها.

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إلا أن شاشماز عاد واستأنف الحكم.

وقد ذكرت بعض الصحف، أن شاشماز فاوض أهل زوجته على مبلغ مالي كبير مقابل التنازل عن القضية، إلا أنهم رفضوا وتركوا للقضاء أن يقول كلمته.

يذكر أن شاشماز تزوج قبل سبع سنوات، وقد تحدثت الصحافة التركية يومها عن الفارق الكبير بين عمري الزوجين، في وقت كان قد انفصل فيه للتو عن الممثلة نور فتاح اوغلو الشهيرة بدور السلطانة ناهد دوران.