لماذا هاجمت بريجيت باردو الجزائريين؟

شنّ جزائريون هجوماً على الفنانة الفرنسية بريجيت باردو، التي استنكرت أن يرفع أبناء الجالية الجزائرية الذين احتفلوا بتأهل بلادهم إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، العلم الجزائري في فرنسا، في وقت كان يحتفل فيه الفرنسيون باليوم الوطني.
وأعربت الفنانة الفرنسية عبر حسابها على "تويتر"، عن غضبها وكتبت "أشعر بالصدمة والغضب كيف أن ذكرى 14 تموز تحوّلت إلى عيد وطني جزائري". وقد انتفض جزائريون ضد باردو، وتساءلوا كيف أن الفنانة التي تدعي حماية حقوق الحيوان، تستنكر ان تفرح جماهير بفوز منتخبها باستحقاق كروي عالمي.
كذلك هاجمت الصحافة باردو، ورأت في تصريحاتها عنصرية بغيضة، سيما وان الجزائريين سافروا الى فرنسا منذ اكثر من قرن، ومعظمهم ولد هناك ويحمل جنسية فرنسا.
اما بعض الفرنسيين، فلمسوا العذر لباردو، معتبرين انه من المعيب ان تحمل علم بلد اخر وانت تقطن في فرنس
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