أكدت مصادر مقربة من الفنانة دينا بطمة، ان المياه عادت لى مجاريها بن دنيا وإبنة زوجها حلا الترك. وقد انتشرت صورة تجمع بين الفنانتين على مواقع التواصل الإجتماعي. وكانت الخلافات قد بدأت بعد إنتقال حلا وشقيقيها محمد وعبد الله للإقامة مع والدتهم منى السابر بموجب قرار من المحكمة يقضي بأحقية حضانتها لأولادها من طليقها محمد الترك، بعد أن كان الأطفال الثلاثة يعيشون مع والدهم وزوجته دنيا بطمة. Advertisements حلا ودنيا في صورة جديدة وتأتي المصالحة بين دنيا بطمة تتويجاً لمصالحة حلا مع والدها المنتج محمد الترك وحضورها عيد ميلاد أختها غزل من دنيا بطمة. يشار إلى ان العلاقة بين دنيا بطمة وحلا الترك، كانت في أفضل أحوالها قبل أن تدب المشاكل بين والدة ووالدة حلا بسبب خلافهما على موضوع حضانة الأولاد. ويبقى السؤال، هل ستتوج الفنانتان مصالحتهما بعمل فني مشترك؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصالحة دنيا بطمة وحلا الترك فهل يجمعهما عمل فني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.