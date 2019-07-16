ندى الكامل تحسم الجدل في شائعات طلاقها

أثارت ندي كامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي حالة من الجدل الشديد بعد أن شاركت أصدقائها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع فيسبوك بمنشور عن حقوق المرأة المسلمة والخيانة الزوجية، وأعتقد الكثيرين أن ندي كامل قد انفصلت عن زوجها الفنان أحمد الفيشاوي، ولكن سرعان ما قامت بنشر صورة للفيشاوي مع إحدى أقاربها وعلقت عليها قائلة: "ملاكها الصغير وأفضل صديق لها" .

ندى كامل تحسم الجدل في شائعات طلاقها

ووبهذا المنشور قطعت ندي كامل الشك بما تردد حول وجود خلافات بينها وبين أحمد الفيشاوي أدت إلي أنفصالهم، وقالت ندي كامل في منشورها " خبروني بحقوق المرأه في كل الأديان غير الإسلام؟ علموه لبناتكم، ثقفوهن في دينهم اللاتي ظهرن عليه بالفطره مع تشتت الفكر وتبدل الأحوال"، ثم تحدثت بعدها في نقاط منفصلة عن حقوق المرأة المسلمة.

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يشار إلي أن احمد الفيشاوي قد تزوج من ندي الكامل العام الماضي وأقما حفل زفافهم بأحد شواطئ مدينة الجونة وحضرا سويا مهرجان الجونة وأثار الفيشاوي ضجة كبيرة بالقبلات المتبادلة بينه وبين زوجته ، والتي تسببت في خلافات كثيرة بينه وبين الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية .



الفيشاوي ينتهي من ولاد رزق2



وانتهي أحمد الفيشاوي مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد ولاد رزق 2 الذي يشارك في بطولته بجانب أحمد عز واحمد داود وعمرو يوسف وكريم قاسم وباسم سمرة ونسرين أمين وخالد الصاوي وعدد من نجوم السينما المصرية، ومن المقرر أن يطرح خلال موسم عيد الأضحي المبارك، وهو من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.

وكان أخر اعمال أحمد الفيشاوي فيلم 122 الذي شارك في بطولته بجانب طارق لطفي وأمينة خيل وأحمد داود ومحمد ممدوح وحقق إيرادات كبيرة وأستطاع ان ينافس داخل مصر وخارجها.