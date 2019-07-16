سارة نخلة تفجر مفاجأة: لم أنفصل عن زوجي أحمد عبد الله محمود

أكدت الفنانة السورية سارة نخلة إنها لم تنفصل عن زوجها أحمد عبدالله محمود نجل النجم الراحل عبدالله محمود بشكل رسمي حتي الأن، وقالت أن ما يتردد حاليا حول أنفصالها بشكل رسمي عار تماما من الصحة، وأن القضايا المقامة بينهم مازالت مطروحة أمام القضاء المصري ولم يتم البت في أمرها حتي الان.



سارة تعلن فشل زواجها



وكانت سارة نخله أعلنت عن فشل زواجها بأحمد عبدالله محمود بعد قصة حب كبيرة بينهم، وقالت إنها أصيبت بأزمة نفسية من الزواج بسببه وإنها لن ترتبط بفنان مرة أخري، وصلت خلافاتهم إلي ساحات أقسام الشرطه ومالحاكم وتبادلا المحاضر .

وحاول عدد كبير من أصدقائهم المقربين من داخل الوسط الفني ومن خارجه تقريب وجهات النظر بينهم ولكن فشل المفاوضات ورفض أحمد عبدالله محمود هذه المحاولات، ورفضت سارة نخلة ذكر أسماء هؤلاء الأصدقاء حتي لا يتعرضوا للإحراج .

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سارة لا تفكر في الارتباط حاليا



وقالت نخلة في تصريحاتها الصحفية إنها لم ولن تفكر في الارتباط خلال الوقت الحالي،ة ولكنها لا تمانع الزواج حتي وأن كان من فنان ولكن أذا احببته وتفاهما وشعرت انه الرجل المناسب لها، وأعتبر عدد كبير من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ما الجمل التي ترددها مضادة لبعضها وهذا يدل علي إنها لا تستطيع التفكير حاليا في هذا الأمر ومن الممكن ان تبدأ في التفكير بعد انفصالها عن زوجها بشكل رسمي .

يشار إلي سارة نخلة قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل حكايتي مع الفنانة ياسمين صيبري في أولي بطولتها الدرامية المطلقة وحققا نجاحا كبيرا من خلال هذا العمل الذي شارك في بطولته أحمد بدير واحمد حاتم واحمد صلاح حسني .