إدوارد يهني ميار الغيطي بخطوبتها

شارك الفنان الكوميدي إدوارد جمهوره ومحبيه عببر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمجموعة من الصور التي حرص علي التقاطها مع الفنانة الشابة ميار الغيطي شقيقة الفنانة الشابة مي الغيطي وأبناء الإعلامي والمؤلف محمد الغيطي، وذلك أثناء حفل خطوبتها علي أحد الشباب من خارج الوسط الفني.

وعلق ادوراد علي الصور التي نشرها مع الفنانة ميار العغيطي وخطيبها ومي سليم وشقيقتها دانا حمدان اللاتي حرصن علي حضور خطوبة ميار الغيطي، وقال " الف مبروك الخطوبة . ميار الغيطي"، وتفاعل معه الكثيرين من محبيه الذين حرصوا علي تهنئة ميار بخطوبتها وتمنوا لها حياة سعيدة .

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مي ودانا في الخطوبة

ميار شاركت في مسلسل " ممكلة الغجر رمضان الماضي

جدير بالذكر أن الفنانة ميار الغيطي قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل " مملكة الغجر" مع الفنانة فيفي عبده وحوريه فرغلي وسامح الصريطي وسناء شافع واحمد كرارة وحازم سمير وغيرهم من نجوم الدراما المصرية، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد، ولم يحقق العمل النجاح المتوقع له وانتقد أبطاله بشدة بسبب طريقة التمثيل التي قدمها أغلب أبطال العمل.

أما إدوارد فقد استطاع خلال الموسم الرمضاني ان يثبت أقدامه بقوة من خلال دوره في مسلسل ولد الغلابة مع احمد السقا وانجي المقدم ومحمد ممدوح، ودوره في مسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري في أولي بطولاتها المطلقة بدراما رمضان.