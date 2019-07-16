محمود العسيلي ينفعل علي إحدى متابعيه بسبب صورته مع فتاة

شارك الفنان محمود العسيلي جمهوره ومحبيه عبر حساباته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور التي ظهر من خلاله مع إحدي الفتيات التي تردد إنها زوجته الثالثة.

وتفاجي محمود العسيلي بتعليق من إحدي متابعيه يوجد به تطاول عليه وتدخل في حياته الشخصية، حيث قالت هذه الفتاة " ما هو يا تعلن علاقتك بيها زي البني آدمين او تبطل تنزل صور زي دي".

العسيلي طالب محبيه بعدم التدخل في حياته الشخصية

ليقوم العسيلي بالرد عليها بشكل عنيف قائلا "استاذة فرعونة حضرتك مش ملاحظة أنك حشرية زيادة عن اللزوم وبتحشري نفسك في حاجات وخصوصيات بجد انتي مالكيش اي دعوة واول مرة أعرف ان الفراعنة بيحطوا مناخيرهم في اللي ملهمش فيه".

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العسيلي مع الفتاة وتعليق إحدى المعجبات

ويتفاعل مع تعليق العسيلي عدد كبير من متابعيه فمنهم من أيد {اية وطالب الفتاة بعد التدخل في حياة العسيلي الشخصية ومنهم من وقف بجانب الفتاة وأكد ان محمود لعسيلي يجب أن يعلن عن علاقته بهذه الفتاة ويؤكد خبر زواجه منها أو ينفيه.

جدير بالذكر أن العسيلي قد أحيا عدد من الحفلات الفنية خلال الفترة الماضية وحقق من خلالها نجاحا كبيرا خاصة وانه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من الشباب والفتيات.



وكان العسيلي أعلن عن انفصاله من زوجته الثانية منذ عدة أشهر وقال انه يكن لها كل الاحترام والتقدير وأنهم مازالوا أصدقاء.