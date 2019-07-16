بعد تحدي الشيخوخة... تامر حسني يطلق تحدي الـ 15 كيلو

بالرغم من إنشغال الكثيرين من نجوم الفن بتحدي الشيخوخة الذي انتشر مؤخرا خلال الايام الماضية، أطلق نجم الجيل تامر حسني تحدي جديد مع احد أصدقائه، وظهر تامر حسني في مقطع عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو، مع أحد أصدقائه وقال من خلاله " مين عايز ‏يدخل التحدي ده، مع صديقي محمد هينزل 15 كيلو في شهرين، وأهم حاجة منجيش بعد الشهرين نكون زايدين الرقم ده".

يشار إلي أن النجم تامر حسني أحيا عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترات الماضية وحقق نجاحا كبيرا من خلالها وقدم الكثير والكثير من أغانية المميزة التي يطلبها جمهوره في كل حفلاته الغنائية.



تامر حسني عاد لتصوير فيلمه كل سنة وانت طيب



ومن المقرر أن يستكمل تامر حسني وأسرة فيلمه الجديد " كل سنة وانت طيب"، والذي يشارك في بطولته زينة وخالد الصاوي ووعائشه بن أحمد و محمد سلام، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق، ومن المقرر أن يطرح خلال العام الجاري.

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وكان أخر أعمال الفنان تامر حسني كان فيلم البدلة الذي قام ببطولته تامر حسني بجانب الفانن أكرم حسني ووأمينة خليل وماجد المصري ودلال عبدالعزيز وطاهر أبو ليلة ومحمود البزاوي ومحمد ثروت ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محدم العدل.

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