بالصور: نانسي عجرم مع والدتها ولهذه السبب تعرضت للانتقاد

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نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة لها مع والدتها، حيث كانتا تتنازلان الغداء في مطعم قرب البحر.
وقد نالت الصورة الكثير من التعليقات الإيجابية، ككل الصّور التي تنشرها نانسي مع والدتها، وأشاد المعلقون بجمال والدة نانسي التي لا تزال شابة، وتبدو ونانسي أشبه بشقيقتين.
نانسي ووالدتها
وكانت نانسي قد عادت مساء أمس من قبرص، حيث أحيت حفلاً غنائياً هناك.
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وتعرضت للانتقادات بسبب ملابسها التي اعتبر البعض أنها غير عصرية ولا تليق بها، وتبدو ملابس شتوية في موسم صيفي حار.
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