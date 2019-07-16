دائماً ما تقول مغنية الراب الأمريكية كاردي بي إن ابنتها «كولتر» غيرت من حياتها وجعلتها شخصاً أفضل ومحباً للحياة، لذلك حرصت على الاحتفال بعيد ميلادها الأول على طريقتها الخاصة.
وكشف أحد المواقع الإخبارية الأمريكية أن كاردي بي وزوجها أنفقا 400 ألف دولار أمريكي على عيد ميلاد ابنتهما أي ما يعادل 7 ملايين جنيه، لافتاً إلى أنه كان احتفالاً مبالغاً فيه.
وتتضمن حفل عيد الميلاد الذي أقيم في ولاية نيويورك الأمريكية أنشطة الأطفال لكثير من ضيوفهم، وتم تزيين المكان بـ ديكورات فاخرة.
وأشار الموقع الى أنه رغم حدوث انقطاع كهربائي في ولاية نيويورك إلا أن هذا لم يفسد الاحتفال بسبب الاستعانة بـ مولد كهرباء وإضاءة صناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر مطربة شهيرة تنفق سبعة ملايين جنيه على حفل عيد ميلاد ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.