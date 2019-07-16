شريف مدكور ينشر صورة له أثناء خضوعه لجلسة كيماوي بالمستشفى

نشر الإعلامي شريف مدكور صورة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير إنستجرام وهو يخضع لجلسة علاج كيماوي. وعلق شريف على الصورة قائلاً: «جلسة كيماوي ربنا يشفي كل مريض». وتوالت تعليقات المتابعين التي تعبر عن مدى تضامنهم معه وتمنياتهم له بالشفاء العاجل. اقرئي ايضا : منة فضالي تنشر صوراً مثيرة لها بالهوت شورت على حمام السباحة Advertisements قالت رانيا أحمد: «ربنا يشفيك ويعافيك ويخفف عنك يا رب»، فيما دعت له أميرة محمود: «الله يعافيك ويكون في عونك يا رب». وتوالت التعليقات التي تدعو له بالشفاء العاجل، إذ قالت منى الحريري: «الله يشفيك ويقويك يا رب صبر كل شيء هيكون تمام بإذن ربنا يا شريف الله كريم.. خليك صامد.. ربي قادر على أنه يشفيك ويعافيك»، فيما قالت جيهان حسانين: «في ميزان حسناتك بأمر الله».

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