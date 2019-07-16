أحمد فهمي ينفعل على إحدى متابعيه بسبب الكلاب

عبر حسابه على موقع إنستقرام نشر الفنان أحمد فهمي مجموعة صور لأكثر من 16 جرواً صغيراً وجدها في أحد مقالب القمامة وطالب فهمي متابعيه برعايتهم.



أحمد فهمي ينشر صورة 16 جرواً

شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستقرام»، بصورة أظهر من خلالها معاناة عدد من الكلاب الصغيرة، التي وضعها أحد الأشخاص داخل صندوق للقمامة.

وعلق أحمد فهمي على الصورة التي نشرها قائلاً: «١٦ جرواً.. لاقوهم مرميين في صفيحة زبالة.. هما كانوا أكتر بس طبعاً مات منهم.. ودول إللي فاضلين.. إللي عايز ياخد منهم ويكسب ثواب يا ريت.. ربنا ينتقم من إللي عمل كدا (الكلاب كلها بلدي)».

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فهمي ينفعل على إحدى متابعيه بسبب قولها «انت راجل فاضي»



وفوجئ فهمي بتعليق به تطاول من إحدى متابعاته التي قالت له: «والله العظيم انت راجل فاضي»، ليرد فهمي عليها منفعلاً: «وانتي مفترية والله العظيم وربنا يديكي على قد نيتك يا رب، وحد ياخدك يرميكي في أقرب زبالة».

يشار إلى أن الفنان أحمد فهمي قد شارك الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الواد سيد الشحات الذي قام ببطولته بجانب الفنان الكوميدي محمد عبدالرحمن توتا والفنانة هنا الزاهد وعدد من نجوم الكوميديا، بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرق مثل هيفاء وهبي وأكرم حسني وحميد الشاعري، ومن المفترض أن يبدأ أحمد فهمي خلال الفترة المقبلة تصوير فيلمه الجديد «العارف» الذي سيشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد عز والفنان محمود حميدة، والذي تأجل تصويره عدة مرات بسبب الأزمة التي واجهت الجهة المنتجة له.

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