هكذا ترى ياسمين صبري المسافة بينها وبين هوليود

رامي مالك ومينا مسعود أثبتا أن كل شيء ممكن



كشفت الفنانة ياسمين صبري في تصريحات صحفية أنها على بعد خطوات قليلة من هوليوود، وذلك بعد أن أثبت رامي مالك الحائز على جائزة الأوسكار ومينا مسعود الذي جسد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني الأشهر خلال العام الجاري، موهبتهما الفنية الكبيرة، وكلاهما من جذور مصرية.

ياسمين ترى أن السبب هو اختلاف معايير الجمال مؤخراً

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وأشارت ياسمين صبري أن هوليوود حالياً فتحت الطريق أمام كافة نجوم العالم الذين يحملون جنسيات مختلفة بعيداً عن نجوم الولايات المتحدة الأمريكية الذين كانوا يسيطرون على المشهد الفني خلال السنوات الماضية، وأرجعت ياسمين صبري أن تغيير مفهوم الجمال كان سبباً في ظهور الكثير من المواهب الفنية، وأن السبب في هذا الأمر يعود لعائلة كيم كارداشيان، صاحبة البشرة السمراء، والتي حققت نجاحات كبيرة وشهرة واسعة أيضاً.

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وأعنت عن رغبتها في المشاركة بفيلم هوليودي تجسد من خلاله المشاهد الخطرة دون الاستعانة بدوبلير لعدم تعرضها لأخطار وتمنت أن تعمل مع المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي الذي عمل مع كبار نجوم هوليوود ومن بينهم روبرت دي نيرو وليوناردو دا كابريو.

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يشار إلى أن ياسمين صبري خاضت الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل حكايتي التي شاركت في بطولته بجانب أحمد صلاح حسني وأحمد حاتم ونهال عنبر ووفاء عامر وجمال عبدالناصر وأحمد بدير وعدد من نجوم الدراما المصرية.