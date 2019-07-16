رانيا يوسف تنشر صورتها غافية مع بناتها في المطار

رانيا يوسف بصحبة بناتها في إجازة

فاجأت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على إنستقرام بمجموعة من الصور ظهرت من خلالها مع ابنتيها في مطار القاهرة متجهات إلى إحدى الدول لقضاء إجازة الصيف هناك.

والغريب في الأمر أن رانيا يوسف نشرت صورتين إحداهما عندما وصلن لمطار القاهرة الدولي، والأخرى بعد أن انتظرن ساعات طويلة تأخرت من خلالها الطائرة.

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وظهرت رانيا يوسف في الصورة الأولى مع ابنتيها وهن سعيدات باستعدادهن للرحلة، وظهرت بالصورة الثانية وهن نائمات على أحد المقاعد في المطار وعلقت على الصورة وقالت «بداية الرحلة كنا مبسوطين ومتشوقين بعد تأخير الطيارة لساعات كثيرة بقى ده حالنا».

على ناحية أخرى انتهت مؤخراً الفنانة رانيا يوسف خلال الأيام الماضية من تصوير مسلسلها الجديد مملكة إبليس التي تشارك في بطولته الفنانة غادة عادل وأحمد داود وسلوى خطاب وإيمان العاصي وكريم قاسم، ومن تأليف محمد أمين راضي إخراج أحمد خالد موسي، وعرض لها مؤخراً مسلسل كأنه إمبارح مع الفنان أحمد وفيق ومحمد الشرنوبي وحققت من خلاله نجاهاً كبيراً.

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دماغ شيطان هو الفيلم الذي تنتظره رانيا ليعرض قريباً

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وتنتظر رانيا يوسف أيضاً طرح فيلمها الجديد «دماغ شيطان» مع الفنان باسم سمرة، والتي قامت بتصويرة منذ عدة أشهر، ولكن الجهة المنتجة له قررت تأجيل طرحه أكثر من مرة بسبب مشاركة كبار نجوم السينما في المواسم الماضية.