ريهام سعيد ممنوعة من القبلات... فما السبب؟

أعلنت ريهام أن الخميس والجمعة هما موعدا الزيارة المحدد

تستعد الإعلامية والفنانة ريهام سعيد للسفر خارج مصر خلال الأيام المقبلة، وذلك لاستكمال رحلة علاجها مع المرض النادر الذي اكتشفه الأطباء مؤخراً وأجروا لها جراحة دقيقة، حتى لا تتدهور حالتها الصحية وتؤثر على حياتها.

وسمح الأطباء لريهام سعيد بالزيارة لمدة 48 ساعة فقط قبل سفرها، حتى تلتقي محبيها وزملائها وأقاربها الذين منعت عنهم الزيارة طوال الفترات الماضية، بسبب الحالة الصحية التي تعيشها ريهام سعيد حالياً.

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وشاركت الإعلامية ريهام سعيد جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشوراً قالت من خلاله: «بشكر الناس بجد الدكتور سمح بالزيارة، هاقدر أكون في استقبال أي حد كان عايز يشوفني خميس وجمعة من 12 إلى 6».

وتابعت: «عارفة إن الناس كلها في الساحل في الويك إند أنا بس بقول إنه سمح بالزيارة عشان فيه ناس حلفتني، بعد كده أنا مسافرة السبت إن شاء الله، بس ممنوع القبلات يعني البوس».

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نالت ريهام دعماً كبيراً من الفنانين والمحبين بعد إعلان مرضها

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وكانت الفنانة ريهام سعيد ترددت حولها الكثير من الأخبار التي تفيد بتعرضها ببتكريا في الوجه، وهذا ما نفته ريهام بنفسها لطمأنة جمهورها عن حالتها الصحية، وبعدها تأكد أنها مصابة بأحد الميكروبات الدقيقة في الجيوب الأنفية وأنه من الممكن أن يصل للمخ ويؤثر على حياتها، لذلك خضعت لجزء من العلاج بالقاهرة وبعدها ستسافر إلى إحدى الدول الأوروبية لاستكمال العلاج هناك.

وتفاعل مع أزمة ريهام سعيد الصحية الكثيرون من نجوم الفن، حتى المختلفين معها كالفنانة سمية الخشاب، التي دعمتها في مرضها ودعت لها في تغريدة خاصة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أيضاً الراقصة سما المصري، التي تنازلت عن القضية التي أقامتها ضد ريهام سعيد بسبب حالتها المرضية وأعلنت عن ذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصت على تدعيمها في أزمتها الصحية.