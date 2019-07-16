“الرزق” يجمع الدكتورة خلود والهام الفضالة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 02:44 مساءً - نشرت كل من الممثلة الكويتية الهام الفضالة ومواطنتها الفاشينستا الدكتورة خلود صورا جديدة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابهما على انستغرام.
وكان لافتا تعليق كل من الهام الفضالة والدكتورة خلود على صورهم بكلام عن الرزق.
فقد علقت خلود على احدى صورها قائلة “.وقد يكون الرزق أحيانًا قلوب يسوقها الله إليك لتسعدك ولتصنعَ لكَ رُغمَ كُل ما تمر به ، سعادةً و حيا”.
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