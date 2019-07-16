شاهد.. رولا يموت تخضع لعملية تجميلية جديدة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 02:44 مساءً - كشفت الفنانة الإستعراضية رولا يموت، الاخت غير الشقيقة للنجمة هيفاء وهبي، عن خضوعها لعملية تجميلية جديدة.

وقامت رولا يموت ببث مقطع من عملية الـ “Neck countouring” والتي خضعت لها على يد الدكتور “حسن نصرالدين” مباشرة عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رولا يموت في البث المباشر على سرير العملية بينما كان الدكتور يقوم بتبنيجها تحضيرا للعملية.

كما نشرت رولا صورة لها بعد العملية مع تعليق “الحمدالله على سلامتي”.