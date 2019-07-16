السعودية تستضيف "BTS" الكورية.. ومحبو الفرقة يطالبون بحفل إماراتي

تمتلك فرقة "بي تي إس" لموسيقى البوب الكورية جمهورا عربيا لا يستهان به، مما يجعل من حفلاتها في الشرق الأوسط شيئا يتطلع له الكثيرون.

وفي 11 أكتوبر/تشرين الثاني 2019، تستضيف السعودية أول حفلات الفرقة الكورية الجنوبية في استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن فعاليات "موسم الرياض" الذي يستمر حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول.





وتقوم الفرقة حاليا بجولة عالمية تحت عنوان "لوف يورسيلف.. سبيك يورسيلف"، التي حطمت الأرقام القياسية، إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال شهر واحد.





ومن خلال وسم #UAEwantsBTS على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي حقق ما يقارب الـ12 ألف مشاركة بوقت قياسي، عبّر عشاق الفرقة في الإمارات العربية المتحدة عن رغبتهم الشديدة في أن يتم تنظيم حفل قريب للفرقة كجزء من رحلتها.

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وكانت قد قدمت "بي تي إس" حفلا سابقا في العاصمة الإماراتية أبوظبي كجزء من حفل "كيكون" عام 2016.





وسجّلت الفرقة نجاحاً ملفتاً في الشرق الأوسط، إذ تُعتبر الفرقة الكورية الوحيدة التي حصدت 25 مليون استماع على منصة "أنغامي"، التي تُعد أكبر خدمة للبث الموسيقي عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفرقة "بي تي إس" هي أول فرقة بوب كورية يتم اختيارها ضمن قائمة المرشحين للفوز بجوائز "جرامي".





وبعام 2018، حلّ ألبومان لها في المركز الأول في قائمة "بيلبورد" لأفضل 200 ألبوم، وانفردت بصورة على صفحة غلاف مجلّة "تايم" الأمريكية، وأنتجت فيلما سينمائيا سجّل أعلى الإيرادات وحمل عنوان "بيرن ذا ستيج.. ذا موفي".

وفرقة "بي تي إس" مكونة من 7 أعضاء، وتم تشكيلها في سيؤول عام 2013، وكان اسمها في البداية "فتيان بانقتان" وتعني "فتيان ضد الرصاص" وفي يوليو/تموز 2017، أعلنت الفرقة أنه بالإضافة إلى كونها معروفة باسم "فتيان بانقتان"، سيطلق عليها اسم "بي تي إس" ويعني "ما وراء الكواليس".